Cristiano Ronaldo krijgt nieuwe auto en confetti cadeau voor zijn verjaardag

CR7 op restaurant

Ter info: donderdagochtend 7u had die foto al meer dan 8,1 miljoen vind-ik-leuks ontvangen.

"Het is tijd om mijn verjaardag te vieren. Bedankt, liefje, voor deze sublieme verrassing", tikte Ronaldo bij de foto van het dessert.

Ronaldo vierde zijn verjaardag op locatie. In restaurant Casa Fiore in Turijn liet hij zich culinair verwennen en sloot hij de dis af met een heerlijk chocoladedessertje.

Klein cadeautje

De intieme verjaardagsavond werd even onderbroken toen mevrouw Ronaldo haar man mee naar buiten troonde om hem zijn verjaardagscadeau te overhandigen: een zware, zwarte bolide met een rode strik errond.

Enkele vrienden en vriendinnen van Ronaldo kwamen plots van achter een auto vandaan en feliciteerden de voetballer met een paar knuffels en smakkerds. Gevolgd door een klein confetti-festival.

Intussen keek Georgina Rodriguez goedgemutst in de lens van de camera om te checken of het tafereel weldegelijk vastgelegd was op de gevoelige plaat.