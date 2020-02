Yara Kastelijn houdt 2 breukjes over aan pijnlijke smak in Maldegem

De 22-jarige Yara Kastelijn brak dit seizoen helemaal door met zeges in Gavere, de Koppenbergcross, Wachtebeke en op het EK.

4 dagen na haar 5e plaats op het WK wou ze ook meedoen voor winst in Maldegem. Maar in een vettig bochtje maakte Kastelijn een zware tuimelperte met Shirin van Anrooij.

Een huilende en kermende Kastelijn werd afgevoerd op een draagbaar. In het ziekenhuis werden breukjes vastgesteld in de uitsteeksels van wervel 4 en 5.

Toch blijft Kastelijn strijdvaardig. Ze staat 2e in de Superprestige en 3e in de DVV-Trofee. "En ik wil mijn positie in die klassementen echt verdedigen", schrijft Kastelijn op Twitter. "De komende dagen zullen we zien wat er mogelijk is."