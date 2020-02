Het rommelt bij Standard: voorzitter Venanzi sluit Twitter-account

Na een thuiszege tegen Genk en gelijke spelen op Antwerp en vooral Club Brugge werd Standard in oktober nog gezien als de belangrijkste luis in de pels voor titelfavoriet Club Brugge. Vier maanden later geloven nog weinig mensen daarin. Van zijn laatste 7 competitiematchen kon Standard er maar 2 winnen. De nederlaag op het veld van Kortrijk afgelopen vrijdag was de druppel voor veel fans. Voorzitter Bruno Venanzi en algemeen directeur Alexandre Grosjean hebben hun Twitter-pagina afgesloten na een teveel aan verwensingen aan hun adres. Bovenop de sportieve malaise rommelt het ook financieel. Vorige week woensdag onderzochten speurders van de politie het huis van voorzitter Venanzi en de kantoren in het stadion. "Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de speurders vroeg of laat zouden aankloppen bij Venanzi in het onderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay. De twee waren vrienden en er wordt aangenomen dat Venanzi door Henrotay gestimuleerd is om in het voetbal te stappen." "Eerst als ondervoorzitter onder Roland Duchâtelet. Het verhaal is bekend, op een bepaald moment kon een deel van de Standard-fans zich niet meer verzoenen met hun Vlaamse voorzitter (Duchâtelet) en heeft Venanzi Standard gekocht."

"Logisch dat speurders aankloppen in onderzoek naar Henrotay"

Sinds 2015 is Bruno Venanzi voorzitter van Standard. Hoe hij de aankoop van de club financierde, is nooit helemaal duidelijk geworden. Details over de herkomst van zijn geld en de prijs die hij betaalde, zijn nooit bekendgemaakt. "Er zijn verdachtmakingen geweest dat Henrotay een deel betaald zou hebben", zei Bart Lagae in De Tribune. "In ruil zouden spelers uit de portefeuille van Henrotay bij Standard zijn beland. Ondertussen zijn Venanzi en Henrotay geen beste vrienden meer. Er was onder meer ruzie over de verkoop van Ishak Belfodil aan Everton. Dat moest veel geld opleveren, maar de transfer mislukte. Daar is het spaak gelopen." "Henrotay en Venanzi hebben veel samengewerkt en dus is het logisch dat de speurders bij Standard hebben aangeklopt. Er zijn voor de volledigheid ook huiszoekingen geweest rond Henrotay bij Anderlecht en de voetbalbond. Het fijne van het onderzoek weten we niet, maar Venanzi is niet in beschuldiging gesteld."

De twee pijlers van het beleid van Venanzi

Dat bovenop de financieel wankele positie van Standard nu ook een sportieve dip komt, verzwakt Bruno Venanzi in zijn positie. "Venanzi was waarschijnlijk van in het begin niet financieel sterk genoeg om de club in de hand te houden", zegt Lagae. "Zijn beleid is gebasseerd op twee pijlers. Ten eerste zijn relatie met de fans, die hij altijd aan zijn kant heeft proberen houden. Nog voor de overname heeft hij afspraken gemaakt met de Ultra’s om hem te blijven steunen. Het is ook bij slechte reslutaten relatief rustig gebleven in Luik. Tot vorige vrijdag dan. Venanzi en zijn algemeen directeur hebben na vele schunnigheden hun Twitter-account afgelsoten." "De tweede pilaar van Venanzi was de steun van redelijk grote makelaars. Daardoor kon de club toch altijd een relatief goede ploeg op de been brengen, ook al hadden ze het financieel niet altijd makkelijk. Het idee van Venanzi was om kapitaal op te bouwen door betere prestaties en zo spelers duurder te verkopen. Dat is door tegenvallende resultaten niet gelukt."