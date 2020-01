Sven Nys treft een loodzwaar WK-parcours: "Dit had niemand verwacht"

1. De steile bermen: "Gevaarlijk om beneden tegen de grond te gaan"

Weinig hoogtemeters in Zwiterland, maar toch liggen er een paar bermen op het parcours die best pittig zijn. Sven Nys: "Het zijn maar bermen, maar ze zijn wel heel steil. In totaal zijn er een vijftal verspreid over het hele parcours."

"Zowel de beklimming als de afdaling is telkens heel steil. En dat maakt het moeilijk. Je kan hier bijna niet rechtblijven, grip houden is heel moeilijk. De meesten houden zich dan ook vast aan het hout van de omheining. Maar als je hier met 4 achter elkaar bent, sta je beneden in de file."

"In de afdaling is het essentieel om meteen in je pedalen te klikken. Doe je dat niet, dan is het heel gevaarlijk om beneden tegen de grond te gaan. Zeker als er wat modder onder je pedalen klikt, moet je vertrouwen hebben in de beweging die je maakt."