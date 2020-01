Familie en voetbalwereld nemen afscheid van Robbie Rensenbrink

In Zaandam, ten noorden van Amsterdam, werd vrijdag in een crematorium afscheid genomen van Robbie Rensenbrink door familie en vrienden. Onder hen heel wat bekende ex-collega's van de Nederlandse dribbelaar.

"Het is een trieste dag. Dit is het lot van ons allemaal, maar van Robbie is het wel iets dat ik me voor altijd zal herinneren", reageerde Jan Mulder. "Je hebt het er altijd over dat ik met hem heb gespeeld, ik denk aan die 9 jaar dat hij als sterspeler in het Astridpark was, maar er gaat toch ook een behoorlijk stuk van Anderlecht verloren."

"Hij voelde zich daar thuis, hij was er in zijn element. Iedereen heeft genoten. De herinneringen zijn goed, maar ook wrang. We waren nog altijd goede vrienden, maar op afstand. We liepen de deur niet plat van elkaar. Ik had een goede band met hem en zijn vrouw."

"Of hij de beste voetballer was die Anderlecht ooit had? Ik doe niet mee aan vergelijkingen. Hier hoor je ook vergelijkingen met Johan Cruijff. Dat verliest hij dan net en misschien wint hij het in Brussel misschien net van Paul Van Himst. Ik zou zeggen Paul is de grootste Anderlecht-speler en Robbie de beste."

Ook Johhny Rep, jarenlang ploegmaat van Rensenbrink bij de Nederlandse nationale ploeg, kwam een laatste groet brengen. "Robbie is niet de eerste die weg is, maar ik vind het verschrikkelijk. We hadden af en toe nog contact en ik zag ook wel dat het niet goed ging. Ook buiten het veld konden we goed met elkaar opschieten", zei hij geëmotioneerd.