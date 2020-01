Wat beweegt er nog bij paars-wit? "Er lopen nog dossiers, maar ik geef geen namen"

Een thuismatch tegen Moeskroen is de volgende opdracht van Anderlecht in zijn race naar een ticket voor Play-off I. De lappenmand van paars-wit is nog wat aangedikt en qua transfers blijft het voorlopig opvallend stil. Hoe gaat Frank Vercauteren om met deze onderwerpen?

Veel vraagtekens

Een persconferentie bij Anderlecht begint dit seizoen altijd met een update over de ziekenboeg. Die briefing is deze week nog wat langer geworden. "We waren vanochtend met 14 veldspelers", klonk het onheilspellend bij T1 Frank Vercauteren. "Lokonga was er niet door knieproblemen. Chadli heeft kuitproblemen en ook Roofe en Colassin waren er niet. Luckassen en Kompany hebben alleen het eerste deel gedaan, het tweede niet." "Amuzu en Nasri zijn ziek en dan noem ik spelers zoals Gerkens en Verschaeren nog niet op. En Vanden Borre was ik nog vergeten. Hij is enkele weken uit met een spierscheuring. Er staan dus veel vraagtekens achter de namen. Het is nog vaag."

Over mercato: "Ik bekijk het als een positief punt"

Geen Roofe, Colassin en Chadli op training: Anderlecht komt nu echt wel in spitsennood. "Wie ik nog achter de hand heb? Makarenko", vertelde Vercauteren. "Jullie lachen, maar vandaag won hij alle kopduels op training. Het is een grapje, hé. Maar ik heb hem daar wel op training gezet. Maar ik zou het dus niet weten. Ik hoop eerst wat spelers te recupereren." De roep om een spits klinkt dus nog wat luider, maar morgen sluit de transfermarkt. Wat zal er nog gebeuren bij paars-wit? "Er lopen nog dossiers, maar ik zal geen namen geven. Uitgaand en inkomend is er niets concreets. Het zorgt wel voor onzekerheid in de voorbereiding, want wie komt en wie gaat?" "Laat ons positief denken. De mensen die hier voor zijn aangesteld, werken hard om de dossiers af te sluiten. Ik bekijk het niet als een probleem, maar als een positief punt. Ik hoop dat er iets uitkomt."

Makarenko (foto vorig seizoen), de gelegenheidsspits op training.

"Niet blijven zagen over Cercle Brugge"