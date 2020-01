Verrassend nieuws van Marca: "Carrasco keert terug naar Atletico Madrid"

Yannick Carrasco aast al langer op een terugkeer naar Europa, maar de laatste wending in de soap is vrij verrassend. De Spaanse krant Marca meldt dat Atletico Madrid zijn voormalige speler wil bevrijden uit China.

Carrasco versierde in februari 2018 een miljoenentransfer naar China, maar de voorbije transferperiodes flirtte de Rode Duivel al geregeld met een exit bij zijn club Dalian Yifang.

Het vliegtuig zou nu landen in Madrid, waar Carrasco weer het shirt van Atletico zou aantrekken. De winger voetbalde er al tussen 2015 en 2018, met een doelpunt in de finale van de Champions League in 2016 als een van de absolute hoogtepunten.

Volgens Marca moet Carrasco de offensieve problemen bij Atletico mee oplossen. De Spaanse club, voorlopig 5e in La Liga, had zijn zinnen gezet op Edinson Cavani, maar de Uruguayaan geraakte niet weg bij PSG. Wordt morgen, op de slotdag van de transferperiode, vervolgd.