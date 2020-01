Henk Houwaart: "Vanaken en Vormer kunnen niet alles alleen doen"

Club Brugge speelde vorige week gelijk tegen Zulte Waregem in de beker en raakte afgelopen weekend in de competitie ook niet voorbij Kortrijk. "Ze hebben een verschrikkelijk druk programma op dit moment", stelt Henk Houwaart vast.

"Dan moet je wel eens roteren, maar dat is niet in het voordeel van Club. Vanaken en Vormer zijn wel de draaischijven, maar ze kunnen niet alles alleen doen. De sterkte van Club Brugge ligt eigenlijk op de flank, maar zonder Dennis, Diatta of Tau is het heel wat minder. Dan komt er veel te weinig van de flanken."

"Club speelt nog wel goed voetbal, al is de frisheid een klein beetje weg. Ze incasseren ook makkelijker doelpunten. Dat moet eruit. Iedereen begint nu ook te denken dat ze tegen Club Brugge ook wel punten kunnen pakken. Dat is het gevaar. Charleroi wordt daarom een heel belangrijke partij. Winnen ze daar, dan zijn ze weer wat veiliger. Want met Antwerp weet je ook nooit."

De agenda van Club Brugge is al goed gevuld en binnenkort is er ook nog de Europa League-confrontatie met Manchester United. "Daar draait het ook niet zoals het moet. Als Club op zijn sterkst is, kan het United verslaan. Maar er komen veel wedstrijden aan en dan moet je al eens wisselen. Als de machine dan niet op gang komt, is het moeilijk."