Storck kookt van woede: "Als ze ons eruit willen, dan moeten ze dat meteen doen"

Dat Anderlecht in Jan Breydel de perfecte hold-up pleegde, was wellicht het understatement van de dag. Paars-wit speelde ontzettend slap, maar ging in de slotfase toch nog op en over Cercle Brugge: van 1-0 naar 1-2.

"Ik vind het heel erg voor de spelers. Ze speelden 89 minuten de perfecte wedstrijd. We hadden de match onder controle. Alleen scoren we de tweede goal niet. En dan maken we wel een paar foutjes voorafgaand aan de tegengoals", opende Storck zijn analyse.

"Maar...", vervolgde de Duitse trainer, die zich duidelijk opwond. "Het belangrijkste is dat twee keer handspel bij Anderlecht niet gefloten werd." Storck doelde op verdachte fases met Luckassen in de eerste helft en Kompany in de tweede helft.

"De vierde ref zei dat de VAR beslist had dat het geen handspel was, maar dan heb ik daar een groot probleem mee, want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt met Cercle. We hebben veel dergelijke voorbeelden."

"Als ze Cercle eruit willen, moeten ze het direct doen en niet met deze domme beslissingen", zei Storck. "Oké, we verliezen de wedstrijd ook door onze eigen fouten, maar in sommige situaties moeten ze ook beslissen om een penalty voor ons te geven. Ik wil dat het eerlijk is voor iedereen."