Justine Henin vanuit Melbourne: "Comeback van Kim niet verwacht"

"Ik heb mijn tennisacademie en ben al enkele jaren actief voor de Franse tv, en nu ook voor Eurosport. Het is een leuke job. Tennis blijft een belangrijk deel in mijn leven."

"Het is zeer leuk om hier terug te keren. Ik heb hier unieke momenten beleefd. De herinneringen komen weer naar boven, maar ik kijk er met een zekere afstand naar. Mijn tenniscarrière ligt achter mij, ik leef in het heden."

"Er is hier veel veranderd, zoals in alle grandslamtoernooien. Melbourne heeft heel veel in zijn accommodatie geïnvesteerd. Ik heb toch even mijn weg moeten zoeken. De eerste twee dagen liep ik een beetje verloren", zegt Henin.

Maar kijk: 9 jaar later is Henin toch weer van de partij op het toernooi, al is het dan aan de andere kant van de carrière als analiste voor televisie.

In januari 2011 verloor Justine Henin in ronde 3 van de Australian Open van Svetlana Koeznetsova. Het was de laatste wedstrijd in de carrière van de intussen 37-jarige Belgische.

Henin als collega van Boris Becker en Mats Wilander:

"Niveau van Goffin ongezien in België"

"Van Belgische kant zijn David Goffin en Elise Mertens onze vaandeldragers. Ze halen een zeer mooi niveau. Het niveau dat David haalt, hebben we in het Belgische mannentennis nog nooit gezien. Zijn spel evolueert nog, hij begint zich steeds beter te voelen."

"Ik zie het positiever in dan een jaar geleden. Ik zie een aantal speelsters aan de top: Barty, die ik zeer graag zie spelen, Halep, Osaka, Andreescu en natuurlijk Serena die er nog altijd is."

"Comeback van Kim heeft me verrast"

Begin maart heeft ons land opnieuw het ijzer genaamd Kim Clijsters in het vuur. Hoe kijkt Henin, destijds een grote rivale van Clijsters, naar die comeback?

"Haar terugkeer heeft me verrast, ik had het totaal niet zien aankomen. Zeker ook omdat ze drie kinderen heeft. Ik heb het nieuws over haar comeback in de media vernomen, net zoals iedereen."

"Maar ik kan me inbeelden dat haar liefde voor het tennis zeer groot is. Ze zal het gemist hebben. Het is haar volste recht om dit te doen."

"Op het veld zal ze nooit haar kracht en de manier waarop ze een bal raakt verliezen. Maar explosiviteit en fysieke paraatheid zijn andere zaken. Ik weet niet of ze zal kunnen opboksen tegen speelsters als Barty, Osaka en Pliskova. Maar ik volg het alvast met veel interesse."

"Of we elkaar geregeld zien? Neen. Maar als het gebeurt, gaat het er hartelijk aan toe."

"Ik denk zelf absoluut niet aan een comeback. Daar is geen sprake van met de elleboogblessure die ik had. De dokters waren heel duidelijk dat er geen kans bestaat om terug te keren."

"Mijn leven is nu ook totaal veranderd: ik ben getrouwd, heb twee kinderen en leid een tennisacademie. Mijn privé-leven is nu het belangrijkste. Ik tennis nog 10 keer per jaar. Dat is leuk, maar meer dan dat is het niet."