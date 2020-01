Zo wil Victor Campenaerts de Spelen halen: "Met zeges in de Giro en in Romandië"

"Schitteren in Romandië en de Giro"

Victor Campenaerts doet het op zijn manier. De hardrijder overwintert niet aan de Spaanse kust, in Mallorca of op de Canarische eilanden. Neen, hij maalt zijn trainingskilometers af in Namibië.



"Aan zon en warm weer geen gebrek. Overdag geeft het kwik hier makkelijk 35 graden Celsius aan", vertelt Campenaerts vanuit Afrika aan Sporza.

De wereldrecordhouder traint er op de BMC-tijdmachine, het huismerk van zijn nieuwe ploeg. "Met die fiets zijn in het verleden al mooie prijzen gereden", weet de werelduurrecordhouder, "al heb ik ook erg graag met een Ridley gereden."

In Italië, Frankrijk of Zwitserland wil Campenaerts zijn eerste prijzen rijden dit seizoen. "Ik had volgende maand graag mijn debuut gemaakt voor de ploeg in de UAE Tour, maar daar hebben ze de tijdrit geschrapt. Het zal dus opnieuw de Tirreno worden of misschien Parijs-Nice. Daar schotelen ze dit jaar een mooie tijdrit over 15 kilometer voor."

Na Parijs-Nice (8-15 maart) of de Tirreno (11-17 maart) richt Campenaerts zijn pijlen op de Ronde van Romandië (28 april-3 mei) en de Ronde van Italië (9 mei-31 maart). "Dan is het voor mij tijd om te schitteren", stipt Campenaerts aan. "In totaal kan ik er 5 tijdritten afleggen en die liggen allemaal binnen mijn mogelijkheden."