Bjarne Riis: "Ik kan nog iets betekenen in de wielerwereld"

Het Canvas-programma De kleedkamer zocht Bjarne Riis op. De Tour-winnaar van 1996 sprak er over zijn dopingverleden, zijn aanpak als teammanager en zijn plaats in de wielersport.

"Correct behandeld? Laat dat maar aan anderen"

Is Bjarne Riis correct behandeld door de wielerwereld? "Daar geef ik beter geen antwoord op", zegt de Deen. "Ik heb fouten gemaakt, daar kan ik niets meer aan veranderen. Maar ik ben wel nog altijd dezelfde persoon." "En ik ben wellicht niet de mens waar de mensen mij voor houden. Die weinige uren op tv of in de media, die vormen maar een klein deeltje van mijn leven."

Riis worstelde met depressie: "Ik leefde in een luchtbel"

Riis vertelde een paar jaar geleden over zijn strijd tegen depressie. "Je hebt veel emoties. Ik leefde een tijdje in een luchtbel. Je bent er wel, maar toch niet helemaal. Het is geen fijn gevoel." Hoe is hij er bovenop geraakt? "Ik had een goeie familie die voor me gezorgd heeft. Want als je depressief bent, kan je niet voor jezelf zorgen." "Ik heb een keuze gemaakt: dat nooit meer. Ik weet wat ik moet doen als ik weer afglijd. Maar dat is heel persoonlijk. Ik wil daar niet dieper op ingaan."

Dopingbekentenis

In 2007 ging Bjarne Riis over tot een dopingbekentenis. Op de vraag of dat een opluchting was, twijfelt de Deen erg lang. "Ik ben geneigd om ja te zeggen, maar ik weet het niet zeker. Zo was dat wereldje in het verleden, maar dat is niet meer mijn wereld. En de huidige wielerwereld is niet meer zo."

Toekomst in de wielersport: "Ik kan iets betekenen"

Voor sommigen is Bjarne Riis niet meer welkom in de wielersport. "Sommigen vinden dat ik niets meer kan of zou mogen bijdragen, maar ze vergissen zich. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik ben nu veel verstandiger dan jaren geleden." "Ik weet zeker dat ik iets kan betekenen en een verschil kan maken voor een ploeg of renners, door mijn verleden, achtergrond, kennis en gewoon door wat ik kan. Door de man die ik ben."

"Waarom zou ik hetzelfde moeten doen als de rest?"