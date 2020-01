Wordt snelle Nike-schoen binnenkort verboden? "Lastig om dit nog om te draaien"

Een panel van het IAAF buigt zich momenteel over de Vaporfly-schoenen, die volgens sommige bronnen tot 4% voordeel kunnen opleveren. Zullen ze - in navolging van de snelle zwempakken - binnenkort niet meer gebruikt mogen worden in wedstrijden? En wat is het voordeel precies?

"Er wordt vaak naar de carbonzool verwezen", zegt Eddy D'Hondt van het Runners' Lab. "Maar het is wel meer dan dat. Ook het andere materiaal, zoals het schuim ertussen, en de juiste constructie ervan, spelen een rol. Dat moet je dan ook nog eens combineren met de juiste techniek, want enkel goeie atleten kunnen ermee uit de voeten."

Dat laatste heeft te maken door de balans van de schoen. "Je hebt een goeie core stability nodig en dus stevige onderbenen om toch nog stabiel te kunnen lopen. Als je gewone mensen met een normale core stability met deze schoenen laat lopen, is er zelfs sprake van een negatief effect."

Maar voor topatleten is het voordeel dus wel aanzienlijk. "Er is namelijk ook een effect ná de wedstrijd, want je recupereert sneller met deze schoenen. Daarom ken ik zelfs atleten die speciaal van sponsor zijn veranderd om met die Nikes te kunnen lopen."