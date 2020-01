Bakelants: "2 jaar op mijn honger gezeten, nu kan ik eindelijk dooreten"

Ondanks 6 profzeges en een gele trui in de Tour op zijn palmares duurde het lang voor Jan Bakelants met Circus-Wanty Gobert een nieuwe ploeg vond. "Ik had wel al contact gehad met hen, maar toen 31 december gepasseerd was, wist ik dat het moeilijk zou worden", doet hij zijn verhaal op stage.

"Op 1 januari ben ik hen op de cross in Baal nog eens tegengekomen en toen is het snel gegaan. 2 dagen later belden ze me dat ze meegingen in mijn verhaal en op 5 januari hadden we een akkoord."

Bakelants kwam in 2017 zwaar ten val in de Ronde van Lombardije en sindsdien beleefde hij nog maar weinig plezier aan het koersen. "Ik had niet de luxe om stap per stap terug te keren, terwijl het allemaal niet zo evident is. Kijk maar naar Froome bijvoorbeeld."

"De voorbije 2 jaar had ik de indruk dat ik alleen maar aan het trainen was, omdat ik zelden koersen mocht rijden waar ik echt graag aan de start stond. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer in zat, maar dat het er niet uitkwam, ook al omdat ik nooit in mijn ritme kwamen door de weinige koersdagen."