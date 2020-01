Vercauteren: "Transfers? Wat vandaag eventueel kan, kan morgen al niet meer"

"Kwantiteit tegenover kwaliteit en we hebben vooral dat laatste nodig"

Anderlecht trainde deze week vooral achter gesloten deuren. Frank Vercauteren had het over "fysiek werk", "tactische en technische prioriteiten" en "mentaal werk". "Dat is geen bezigheidstherapie, maar je kunt wel observeren wat voor werk je nog hebt", legt Vercauteren uit.

"En dan zijn er de inkomende en uitgaande transfers. Wat is mogelijk? Wat kunnen we verwachten? Waar moeten we naar zoeken? Ik heb wat die dossiers betreft alleen maar een duidelijk zicht als alles getekend is. Dat is wat telt. Wat vandaag eventueel kan, kan morgen al niet meer. Ik geloof alleen in dingen die compleet afgehandeld zijn."

Voorlopig wordt er vooral over het uitgaande verkeer veel gesproken. "Het gaat over kwantiteit tegenover kwaliteit. We hebben vooral dat laatste nodig. De kern is vrij groot en gezien ons programma kan het met minder manschappen."

Anderlecht lijkt nog op zoek naar een spits, waar nu alleen Kemar Roofe ter beschikking staat. "Maar het scorend vermogen is ook een deel van de rest van de ploeg, waar te weinig gescoord wordt. Al kan iedereen een spits gebruiken die 15 keer scoort."

Landry Dimata is dat voorlopig niet, want de geblesseerde aanvaller mocht niet mee op stage. "Wie we meegenomen hebben naar Spanje, komt in aanmerking voor de match tegen Club Brugge na de winterstop. Al de rest was nog niet klaar. We wachten op groen licht van de medische staf om hem te kunnen inpassen in de collectieve sessies."