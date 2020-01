Red Lions zijn vertrokken naar Australië: "We brengen de spelers niet in gevaar"

McLeod: "Onze spelers nooit in gevaar brengen"

Naar Australië afreizen is dezer dagen geen sinecure. Toch is bondscoach Shane McLeod zeker dat de Red Lions nooit gevaar zullen lopen.

"We hebben de situatie in Australië dagelijks gemonitord om te zien of de omstandigheden er veilig zijn om te spelen. We zouden onze spelers nooit in gevaar brengen. Dan trainen we niet of gelasten we de match af", verzekert McLeod.

Vandaag hangt er veel mist in Sydney. Maar ook daarover maakt de Nieuw-Zeelander zich geen zorgen: "De luchtkwaliteit is afhankelijk van de wind. Het kan heel snel overwaaien, maar het is iets waar we rekening mee moeten houden."