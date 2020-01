Petra Vlhova maakt na bijna jaar einde aan zegereeks Mikaela Shiffrin

Vorig jaar triomfeerde Petra Vlhova in de slalom van Flachau op 8 januari. Sindsdien was Mikaela Shiffrin de beste in de 6 WB-slaloms en het WK. Maar in Zagreb was Vlhova weer de beste.

De Slovaakse begon met een ruime voorsprong aan de tweede reeks en breidde die nog uit. "Dit is een belangrijke zege voor mij", zei Vlhova. "Ik heb risico's moeten nemen om Miki achter mij te houden." Shiffrin kwam gisteren op training ten val, maar dat zou haar niet gehinderd hebben. De Oostenrijkse Katharina Liensberger eindigde als 3e op 3"49.

Vlhova en Shiffrin domineren de slalom. De laatste 24 WB-manches in de slalom zijn gewonnen door of Shiffrin of Vlhova. De Zweedse Frida Hansdotter was in januari 2017 de laatste die die hegemonie kon doorbreken. Hansdotter werd in 2018 ook olympisch kampioen, maar zette vorig jaar een punt achter haar carrière.