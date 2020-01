Kersvers STVV-coach Kostic: "We moeten agressief uit de hoek komen"

De laatste jaren was Kostic aan de slag in Bosnië (bij Zeljenica), Griekenland (Acharnaikos, Iraklis en Trikala) en Albanië (Luftëtari), maar Belgische voetbalfans kunnen hem kennen van het seizoen 2014-15, toen hij assistent was van Slavisa Stojanovic in Lierse.

Lang moest Kostic niet nadenken om terug te keren naar de Belgische competitie. De voormalige rechtsachter neemt over van interim-coach Nicky Hayen, die opnieuw T2 wordt. "Wat ik van mijn collega's gehoord heb is dat de Truienaars agressief zijn en op het veld willen presteren en dat is ook de stijl die ik wil hanteren naar de spelers toe", zei hij.

"We zullen zowel met als zonder bal agressief uit de hoek komen. We zullen proberen om de tegenstanders constant onder druk te zetten. Als we de bal hebben, moeten we zo snel mogelijk, met een combinatie van passen, in de aanvalszone zien te komen, waar we gevaarlijk kunnen zijn."

Zelf heeft hij de spelers nog niet ontmoet, maar heeft hij wel een tiental wedstrijden van STVV bekeken en geanalyseerd. Tijdens de winterstage in Spanje kan hij de spelers voor het eerst toespreken en zijn eigen accenten leggen. "Ik beloof dat we voor ieder punt zullen vechten en we zullen wel zien op welke plaats we uitkomen. Als je jezelf honderd procent geeft op het veld, zullen de resultaten wel komen."