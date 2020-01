Sam Deroo zit vol goede moed: "Misschien worden wij wel dé verrassing"

Bondscoach: "Zijn geen favoriet"

8 landen doen in de Duitse hoofdstad een gooi naar het laatste ticket voor Tokio 2020. België speelt in de groepsfase tegen Slovenië, thuisland Duitsland en Tsjechië. In de andere groep zitten Europees kampioen Servië, Frankrijk, Bulgarije en Nederland.

"Laat ons duidelijk stellen dat wij niet de favoriet zijn in dit toernooi dat bijgewoond wordt door enkele zeer sterke teams", blikt bondscoach Dominique Baeyens vooruit. "Nochtans schat ik de mogelijkheden met dit team toch hoog in. We reizen naar Berlijn met de mindset dat we elke tegenstand in moeilijkheden kunnen brengen en zo de wedstrijden kunnen aanvatten."

"Elke kans die we krijgen moeten we proberen te grijpen. Natuurlijk moeten we ook zelf kansen creëren. Dit olympisch kwalificatietoernooi mag dan een moeilijke missie zijn, ze is zeker niet onrealistisch."