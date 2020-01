Geel voor Mourinho: "Ik was onbeleefd, maar wel tegen een idioot"

Zo'n kwartier voor tijd in de wedstrijd tegen Southampton dook José Mourinho plots op voor de bank van de thuisploeg. Wat de Portugees daar precies kwam zoeken, is niet duidelijk, al leek hij wel mee te kijken op een papiertje met tactische aanwijzingen. Scheidsrechter Mike Dean bestrafte Mourinho met een gele kaart.

"Die gele kaart was op zijn plaats. Ik was onbeleefd, maar wel tegen een idioot", zegt Mourinho, die wellicht doelde op Andrew Sparkes, de keeperstrainer van Southampton. Mourinho ergerde zich aan het tijdrekken van de thuisploeg. "Ik had woorden met die man", aldus Mourinho. "De ballenjongens waren goed getraind om tijd te winnen."