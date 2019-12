Witsel en Hazard verwelkomen Håland bij Dortmund

De cijfers van Håland spreken voor zich: dit seizoen kwam hij in 22 wedstrijden voor Salzburg tot 28 doelpunten, 5 assists en 5 hattricks. Onder meer KRC Genk maakte kennis met de Noorse international. In de Champions League kwam hij tot 3 goals thuis en eentje in Genk.

Håland zal uitgerekend een jaar bij Salzburg gespeeld hebben, dat hem nochtans voor 4,5 jaar wegplukte bij Molde. Maar het gaat razend hard voor de aanvaller die in mei nog 9 keer scoorde op het WK U20 tegen Honduras (eindstand: 12-0).

Zijn 8 doelpunten in de Champions League wekten de belangstelling van de absolute top. Het werd niet Juventus, niet Manchester United of niet RB Leizpig, de leider in Duitsland momenteel en met dezelfde sponsor. Dortmund won het pleit.