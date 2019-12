Zo wil Anderlecht put vullen: "Nu zullen we wél spelers moeten verkopen"

"Met deze kern blijven we niet werken"

"Met die kern blijven we niet werken", stipt Van Biesbroeck aan. "We zullen die moeten afbouwen en spelers transfereren die we vorig jaar al van de hand hadden kunnen doen."

"En ten derde omdat we ervoor gekozen hebben om de kern bij mekaar te houden. De loonmassa vormt de hoofdreden van het financiële verlies op de jaarrekening. En die is ook niet kleiner geworden, want in het begin van het jaar hebben we ook onze jonge talenten onder contract gelegd."

"Ten tweede omdat we lager zijn geëindigd in het klassement van de Jupiler Pro League (Anderlecht werd vorig seizoen 6e, red) en dat kost ons tv-inkomsten."

"Geschrokken zijn we zeker niet", geeft operationeel directeur Jo Van Biesbroeck toe. "We zagen die cijfers aankomen. Daarom hebben we ook een kapitaalsverhoging doorgevoerd in de maand februari."

We zullen spelers transfereren die we vorig jaar al van de hand hadden kunnen doen.

"Onze jeugd gaan we houden"

Vreest Jo Van Biesbroeck voor een nieuw deficit op de volgende jaarrekening? Dit seizoen genereert Anderlecht alvast geen Europese inkomsten.



"Dat klopt", antwoordt de operationele directeur van de club, "en daar zullen we rekening mee moeten houden. De komende transferperiodes zullen we onze kern wel moeten reorganiseren."



"Dat is in de jongste jaren nog gebeurd als we in de Europa League voetbalden. Dan moesten we een grote uitgaande transfer realiseren, denk maar aan Dennis Praet of Youri Tielemans."

Praet is 3 jaar geleden voor 8 miljoen over de toonbank gegaan, Tielemans leverde meer dan 20 miljoen euro op in 2017 en daarna volgde Leander Dendoncker voor 13,5 miljoen euro. Welke Anderlechtspeler kan daar nu aan tippen?

Van Biesbroeck: "Sta me toe om daar geen commentaar op te geven, die info houden we liever binnen de club. Maar in onze kern zitten zeker spelers die nog wat waard zijn op de markt. En dan denk ik vooral aan onze voetballers met ervaring."

"Daarnaast beschikken we vooral over veel potentieel. Die jongeren kunnen een oplossing bieden op korte termijn, maar dat is niet onze bedoeling. We zullen er alles aan doen om onze jeugd in de club te houden."