Anderlecht lijdt nu ook recordverlies van 27 miljoen euro: "RSCA verdient te weinig"

Niet alleen sportief gaat het niet naar wens bij Anderlecht, ook financieel heeft de voetbalclub zorgen. Dat is af te lezen in de jaarrekening die paars-wit heeft neergelegd. Dries Bervoet van De Tijd geeft tekst en uitleg.

27 miljoen euro verlies

Anderlecht klokt voor het seizoen 2018-2019 af op een nettoverlies van 27 miljoen euro. Een stevig verschil met een voetbaljaargang eerder toen de mincijfers nog maar 6,5 miljoen euro bedroegen. In 2016-2017 maakte de club nog een bescheiden winst van 350.000 euro. “Clubs hebben 2 belangrijke inkomstenbronnen. Enerzijds halen ze geld uit dagelijkse commerciële werking, zoals verkoop van tickets, merchandising en sponsoring. Op dat vlak valt Anderlecht terug van 60 miljoen naar 52 miljoen euro”, legt Dries Bervoet van de zakenkrant De Tijd uit. “Eind vorig seizoen - toen nieuwe eigenaar Marc Coucke een half jaar aan boord was - waren die inkomsten aangezwengeld van 44 naar 60 miljoen. Maar nu zijn die weer gezakt. Niet onlogisch, omdat commerciële en sportieve successen sterk met mekaar verbonden zijn.” “Anderzijds genereren voetbalclubs in ons land inkomsten uit transfers, tv-geld en uit Europees voetbal. Maar Anderlecht heeft minder goeie spelers kunnen verkopen en de gemiste deelname aan de Champions League vorig seizoen kost Anderlecht flink wat centen. Op dat vlak zijn de inkomsten gezakt van 41,4 miljoen tot 32 miljoen euro.” “Het gat groeit, ook omdat de club het kostenplaatje niet onder controle krijgt”, gaat Bervoet voort. “Anderlecht kijkt tegen een schuld aan van bijna 100 miljoen euro. Dat hoeft geen ramp te zijn, maar het probleem in Anderlecht is dat de club onvoldoende cash genereert om die schuldenberg de baas te kunnen.” “Problematisch is dat de club vooral veel schulden op korte termijn heeft. De vraag is dus hoe paars-wit al die kortlopende schulden kan aflossen.”

Ruggensteun Marc Coucke

Toch houdt Anderlecht voorlopig het hoofd boven water. Met dank aan Marc Coucke. Dries Bervoet (De Tijd): “Met een kapitaalsinjectie van 27 miljoen euro begin dit jaar heeft de voorzitter Anderlecht al een keer gered. Zonder dat vers geld ging het eigen vermogen in het rood.” “Een nieuwe kapitaalsverhoging, wat in het gewone bedrijfsleven gebruikelijk is, is bij Anderlecht niet meteen een optie. De Europese voetbalbond UEFA legt regels op rond financiële fair play. Die leggen op dat een club in een periode van 3 jaar niet meer dan 30 miljoen mag uitgeven dan de inkomsten uit eigen dagelijkse werking. Wie de fair play aan zijn laars lapt, riskeert sancties, met in het ergste scenario uitsluiting van Europees voetbal.” “Bovendien volgt ook de Pro League, de koepel van profclubs, de Europese regels voor de Belgische competitie. Clubs die de verliezen blijven opstapelen, riskeren dus in de miserie te komen met het verkrijgen van hun licentie. Zonder is eersteklassevoetbal uitgesloten", geeft Bervoet mee.

Moet Coucke zijn kraan dan dichtdraaien? “Er zijn nog alternatieven om Anderlecht een reddingsboei toe te werpen, zoals het geven van leningen door Coucke”, denkt Dries Bervoet. "Dat heeft hij al gedaan met een kredietlijn van 22 miljoen euro, naast die kapitaalsinjectie van 27 miljoen euro." "Coucke vormt met andere woorden een stevige ruggensteun voor Anderlecht. Als je die lening en die injectie bij de prijs rekent die hij betaald heeft om Anderlecht te kopen, kom je bijna aan 100 miljoen euro. De voorzitter is heel rijk, maar hij gaat geen geld blijven pompen in Anderlecht. Het is tenslotte voor hem ook een investering die op zijn minst zichzelf moet gaan bedruipen. Stilaan gaat de club de tering naar de nering moeten zetten.” “Wat die jaarrekening heel goed blootlegt, is dat er een neerwaartse vicieuze cirkel ontstaat in Anderlecht. De sportieve tegenvallers zetten druk op de commerciële inkomsten. En als die laatste dalen, is er meteen weer minder ruimte voor extra spelers en investeringen om sportief snel uit het dal te raken.” “Anderlecht moet het tij dus snel zien te keren. Als dat niet lukt, zal de club niet alleen op personeel voor de dagelijkse werking, zoals de commerciële cel en IT, moeten besparen, maar ook op de sportieve werking. Die is tot nu gevrijwaard, omdat dat het vlees en bloed is van Anderlecht. Maar Anderlecht kan de verliezen uiteraard niet blijven opstapelen. Dus dreigt nu ook het sportieve deel van de club - alles rond eerste ploeg en jeugdwerking - in het vizier te komen.”

AZ geeft het goede voorbeeld

Hoe geraakt Anderlecht uit die negatieve spiraal? Misschien moet Anderlecht over de grens gaan kijken. "In Nederland is AZ in moeilijkheden geraakt na het faillissement van DSB Bank van voorzitter Dirk Scheringa", legt Dries Bervoet uit. "En nu zijn ze er stilaan weer bovenop, al heeft het proces jaren geduurd. Dankzij het talent dat ze opgeleid hebben staat AZ 2e in de competitie (op 3 punten van leider Ajax, red)." "Dat gaat ook opbrengen”, weet de journalist van De Tijd. “De jonge aanvallers Boadu en Stengs zullen AZ verlaten voor een aardige som." "Het is een weg die paars-wit ook wil bewandelen. Anderlecht heeft de sleutels van de club gegeven aan Vincent Kompany en zet vol in op de talenten. Jeugdacademie Neerpede is de schatkamer van de club en ook een belangrijke reden waarom Marc Coucke brood zag in de club." "Hij zag - niet onterecht - een zakenmodel in de relatief goedkope opleiding van talenten, ze doorontwikkelen in het eerste team en ze daarna met forse marge doorverkopen. Het is een strategie die in het recente verleden zijn meerwaarde bewees met onder meer Kompany, Praet, Tielemans en Lukaku. De vraag is of de huidige generatie talenten Anderlecht net als hun voorgangers de tientallen miljoenen zal opleveren om uit het moeras te klimmen." "Op korte termijn - en Anderlecht heeft eigenlijk nu al geld nodig - lijken de clubs uit de Europese topcompetities de deur nog niet plat te lopen. Of Michel Vlap moet plots aan de lopende band gaan scoren, zodat een transfer Anderlecht aan de broodnodige miljoenen helpt." "Belangrijker is nu dat de club snel haar kosten onder controle krijgt om uit het moeras te geraken. Anderlecht verdient simpelweg te weinig geld momenteel, waardoor de club zwaar boven haar stand leeft. Anderlecht overleeft dankzij de levenslijn van Marc Coucke”, besluit Bervoet.