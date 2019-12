Klopp tempert de euforie bij Liverpool: "Er is nog niets beslist"

Als de trip naar eerste achtervolger Leicester een proefexamen was voor Liverpool, dan heeft de leider in de Premier League die test met grootste onderscheiding afgelegd.

Liverpool heeft één wedstrijd minder op de teller dan de nummer 2 in Engeland, maar heeft al een voorsprong van liefst 13 punten. Manchester City, dat vanavond bij Wolverhampton speelt, volgt op 14 eenheden.

"Of er nu iets veranderd is? Neen, alleen het verschil. Dat was 10 punten, dan eens 11 en nu 13. Maar daar zijn we niet mee bezig, helemaal niet zelfs", reageerde Liverpool-trainer Jürgen Klopp na de klinkende zege op het veld van Leicester.

"Wij zijn gewoon bezig met de volgende wedstrijd. We spelen nu tegen Wolverhampton, Sheffield, Everton, Tottenham en Manchester United. Eerlijk: in mijn wereld is er dan nog niets beslist. De cijfers zijn absoluut niet relevant voor ons."

Eerlijk: de titel zou Liverpool toch niet meer mogen ontglippen? Klopp: "We hebben die opmerking nu al meermaals gehoord, maar we luisteren daar echt niet naar."

"Ik houd echt van een feest, dat kunnen mijn vrienden bevestigen. Maar ik vier geen feest zonder een goede reden. Als er iets te vieren valt, dan zal ik het wel aan iedereen zeggen."