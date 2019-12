Hazard langer geblesseerd, maar wenst fans wel vrolijke kerst in het Spaans

Eden Hazard komt niet meer aan voetballen toe sinds hij een trap kreeg van Thomas Meunier in de groepsmatch van de Champions League tegen PSG. Zijn rechterenkel is een maand later nog altijd niet helemaal genezen en daardoor komt de Spaanse Supercup te vroeg.

De Spaanse Supercup is hervormd en wordt in januari gespeeld tussen de landskampioen, de bekerwinnaar, de vice-kampioen en de verliezende bekerfinalist. Omdat Barcelona kampioen en verliezende bekerfinalist is, neemt Real Madrid als derde in de competitie de vierde plaats in het minitoernooi in.

Voor Real is de Supercup echter geen prioriteit en binnen de club valt daarom te horen dat er geen enkel risico genomen zal worden met Hazard. Real wil de Rode Duivel vooral klaarstomen voor de 1/8e finales in de Champions League tegen Manchester City in februari.