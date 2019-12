Kompany: "Als we dit voetbal 90 minuten brengen, staan we op termijn waar we moeten staan"

"Vandaag speelden we tegen een ploeg waarvan we kunnen winnen of kunnen verliezen. Ik ben vooral blij dat wij ons voetbal hebben gespeeld. We hebben hoog druk gezet en dat na de zware match van donderdag. Er waren nog veel momenten die we misschien nog net iets beter hadden kunnen uitspelen, maar ik verwijt niemand iets."

Donderdag was Anderlecht nog kansloos tegen Club Brugge. Wat maakte vandaag het verschil? "Wij hebben een jonge ploeg, dus het is logisch dat er hoogtes en laagtes zijn. Maar, als je vergelijkt met donderdag, Club Brugge is gewoon veruit de beste ploeg in de competitie op dit moment", had Kompany lof voor de eeuwige concurrent.

"Kijk naar AC Milan en United, geen enkele club is te groot om te falen"

Daarna maakte Kompany van de gelegenheid gebruik om nog eens zijn visie op Anderlecht uit te leggen. "Ik zag eerder vandaag bijvoorbeeld AC Milan met 5-0 verliezen tegen Atalanta, ik zag United verliezen tegen rode lantaarn Watford, ... Ik bedoel daarmee dat geen enkele club te groot is om te falen. Die clubs zitten al 5 of 6 jaar in het vagevuur."



"Wij moeten gewoon onze filosofie doortrekken. Iedereen wil spreken over Play-off I en Europees voetbal, over welke matchen we moeten winnen, ... Iedereen legt druk op die jonge ploeg, maar wij moeten doorzetten. Ik zeg vandaag chapeau aan alle jonge gasten. Op deze basis moeten we bouwen. Het alternatief is een verhaal zoals bij AC Milan of United. Daar zijn ze al jaren bezig en het einde is nog niet in zicht. Wij moeten ons project volgen."



"Wij spelen meestal met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar. Die leeftijd ligt vaak lager dan die bij belofteploegen. Dat is de waarheid. Iedereen heeft zijn visie over wat deze club moet doen, Daar wil ik niet naar kijken. Maar ik weet wat wij willen doen. Als we dit voetbal kunnen brengen en we kunnen constant worden, dan zullen we op termijn staan waar we moeten staan. Als dat nu pijn doet, dan is het zo."



"Ik vraag wel dat morgen iedereen weer gefocust is en werkt, want we zijn nog ver van ons doel. Mijn communicatie intern is: "blijven gaan". Het is niet omdat we in het midden van het klassement staan dat we ons als middenmoters mogen gedragen. We leggen de lat intern heel hoog."