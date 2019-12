Verbluffende Ronaldo klimt 2,56m hoog: "Hij leek wel een NBA-speler"

De 0-1 van Paulo Dybala was ook al een pareltje, maar toch was de goal van Cristiano Ronaldo na afloop van de 1-2-zege bij Sampdoria hét gespreksonderwerp. "Als de tegenstander twee zulke pareltjes scoort, kun je hen alleen maar feliciteren. Zulke goals zijn de prijs van een ticket waard", zwaaide Sampdoria-coach Claudio Ranieri met lof.

Kenners rekenden uit dat Ronaldo bij zijn kopbal 71 cm hoog sprong en de bal op een hoogte van 2,56m richting doel knikte. "Hij leek wel een NBA-speler. Hij hing wel anderhalf uur in de lucht", grapte Ranieri. "Wat kun je er nog meer van zeggen? Hoedje af."

Ook Juventus-coach Maurizio Sarri was onder de indruk. "Hij leek eindeloos lang in de lucht te hangen. Het was een wondermooi doelpunt, net zoals de goal van Dybala", vond de oefenmeester.