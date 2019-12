"Kunnen wij als Anderlecht zeggen dat Club Brugge favoriet is? Neen!"

"Elke wedstrijd is belangrijk"

"Op papier, in de kranten en voor de fans is de wedstrijd tegen Club Brugge misschien belangrijker, maar voor mij is de benadering hetzelfde. We hebben uiteraard de ambitie om door te stoten en de match kan belangrijk zijn voor de rest van het seizoen. Maar als we eruit liggen, dan is het zo. We zullen uiteraard ontgoocheld zijn, maar dat zal onze ambities voor de rest van het seizoen niet veranderen."

"Elke wedstrijd is voor Anderlecht de match van het jaar. Ik werk altijd voor de overwinning en alle wedstrijden zijn even belangrijk om onze doelen te bereiken", klinkt het weinig verrassend.

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen in de competitie. In de Croky Cup kan het morgen doorstoten naar de halve finales, maar dan moet het in eigen huis wel winnen van aartsrivaal Club Brugge. Je kan dus spreken van de match van het jaar? "Neen, dat zie ik zo niet", zegt coach Vercauteren meteen.

"Klok niet terugdraaien"

Wat als het morgenavond tot strafschoppen komt? Is de jonge ploeg van Anderlecht daar klaar voor? "Ik denk het wel. In de vorige ronde hebben we al een lijst gemaakt en toen wilden heel veel jonge jongens graag als eerste of tweede trappen. We zijn dus voorbereid."

"Het is de realiteit dat ze een stuk verder staan dan wij. We moeten de klok niet terugdraaien naar de tijd dat het omgekeerd was. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de kloof met Club Brugge gedicht wordt."

Club Brugge is duidelijk favoriet, maar dat wil Vercauteren niet gezegd hebben. "Kunnen wij als Anderlecht zeggen dat Club Brugge favoriet is? Ik denk niet dat we dat kunnen en moeten doen. We kennen hun kwaliteiten en weten waar ze goed in zijn. Op papier zijn ze favoriet, maar het moet op het veld gebeuren."

"Afwachten hoe Kompany en Chadli trainingen verteren"

Vincent Kompany en Nacer Chadli liggen voorlopig nog in de lappenmand. Zijn ze er morgen bij? "Tot nu toe hebben ze het grootste deel van de trainingen afgewerkt. Na de training van gisteren was er geen reactie. Ik hoop dat dat na de training van vandaag ook zo is. Als we zouden starten met de twee spelers, dan weten we niet hoelang ze het zullen volhouden. Daar moeten we ook rekening mee houden."

Wie van de twee heeft de meeste kans om aan de wedstrijd te beginnen? "Kompany staat iets verder dan Chadli, zeker wat intensiteit betreft. Maar ze zijn allebei op een niveau om te spelen, alleen valt het af te wachten hoe ze de trainingen verteren. Ik moet hen niet vragen of ze willen spelen of niet, dat is heel duidelijk."

"De ervaring van de twee spelers kan belangrijk zijn. Jonge spelers zijn bij Anderlecht altijd door ervaren spelers zoals Kompany en Chadli begeleid. Het is zo dat ze bijleren, op en naast het veld."