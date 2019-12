Extra Time: "Laat Trésor zijn goesting doen" & "Club/Gent hebben 20% kans"

Verheyen: "Als je Trésor (Willem II) zijn goesting laat doen, is hij op zijn best"

"Hij is een goede speler. Hij speelt nu op de 10, dat kan hij zeker. Maar niet vanuit een spelmakersrol, meer als tweede spits. Hij verdeelt niet alles met passing, daarvoor houdt hij te veel van de eigen actie. Als het 3 keer mislukt, probeert hij het ook een 4e of 5e keer."

"Hij is moeilijker te coachen. In die zin dat je hem best niet te veel opdrachten geeft en hem toch een beetje zijn goesting laat doen. Dan is hij op zijn best."

"Zijn goal was fantastisch. Hij is eigenlijk rechtsvoetig, maar trapt met links even gemakkelijk. Hij heeft het niet altijd makkelijk gehad bij de jeugd en had bij de beloften bij Anderlecht een moeilijke relatie met Emilio Ferrera. Hij is zeer zelfbewust met veel zelfvertrouwen, wat vaak wat neigt naar een bepaald soort nonchalance."

Gert Verheyen koos voor zijn moment Mike Trésor. De oud-jeugdspeler van Anderlecht en een generatiegenoot van de jongens die nu in de 1e ploeg spelen van Anderlecht maakt het mooie weer bij Willem II, dat hem huurt van NEC. Hij maakte zijn 3e goal in 3 matchen - vrijdag op Heerenveen was het de winning goal - en bracht zo Willem II op de 3e plek in Nederland.

Joos: "Club en Gent hebben 80-20 procent kans in Europa League"

"Ik denk dat de krachtverhouding dezelfde is als bij United-Club. Als een Belgische club doorstoot, is dat van het niveau van AA Gent dat enkele jaren geleden doorstootte tegen Tottenham."

En wat met Gent? "Roma blijft een heel goeie ploeg Zaniolo is de hoop van het Italiaanse voetbal. Pellegrini heeft het grootste aantal assists. Je hebt kleine Kluivert. En dé man is aanvoerder Dzeko. Die speelt als een soort spelverdeler in de spits. Als Dzeko draait, draait iedereen. Er is maar 1 probleem: hij moet alles spelen. Soms zie je dat hij moe wordt."

Ook gisteren kenden Club Brugge en AA Gent hun tegenstanders in de 1/16e finales van de Europa League. De tafel wikt en weegt de Belgische kansen. Joos: "Vorige week op City was United enorm gefocust en won het met 1-2. Als er al een kans voor Club is, dan is dat mocht United het licht opnemen. Maar United beseft dat de Europa League de weg naar de Champions League is, ze zullen er vol voor gaan. Bij de eerste 4 eindigen in de Premier League zal immers moeilijk worden."

Messoudi: "Sinds zijn doelpunten in Madrid speelde Dennis heel zelfzuchtig"

Club staat op eenzame hoogte in de Belgische competitie, het veegde ook KV Mechelen met 3-0. De fraaie goal met de hak van Dennis was de kers op de taart. Verheyen ziet het als de vrucht van een consequente in het spel van Club: "Die gasten blijven maar diepgaan. Ook al is het maar 5 meter, ook al is de ruimte heel beperkt. Ze doen het toch. Dennis was daar, Vormer was daar. Als Roofe bij Anderlecht ook zo zou diepgaan, maakt hij ook zulke goals."

Dennis is belangrijk voor Club, maar krijgt ook veel kritiek. Messoudi weet waarom: "Sinds zijn doelpunten in Madrid speelt hij heel zelfzuchtig, vind ik. Dat was ook zo in het begin tegen Mechelen. Maar hij deed het wel goed bij de 1-0 van Tau en vanaf toen speelde hij meer bevrijd, gaf hij meer zijn bal af en begon meer voor de ploeg te spelen." Het was trouwens 2 maanden geleden dat Dennis nog kon scoren in de competitie.