LIVE (20.30u): Hayen dropt Odoi verrassend in het middenveld voor de topper tegen Genk

Jan Breydel ontvangt vanavond Racing Genk. Het belooft een aangename pot voetbal te worden als beide teams op hun energieke elan doorgaan. Club kan bij winst naar de kop van het klassement springen, al moet het dan hopen dat stadsgenoot Cercle punten raapt in Anderlecht. Genk kan bij een driepunter dan weer over blauw-zwart springen.



Het is duidelijk: de lijn tussen euforie en een tegenslag is in deze play-offs flinterdun.



Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een aangename midweekspeeldag in de Champions' Play-offs!