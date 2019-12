Het sprookje van Atalanta: "Het dorp van Asterix in de Champions League"

Heremans beaamt: "Het gevaar komt er van alle kanten. Het is bijzonder aantrekkelijk voetbal. Atalanta is een fantastisch efficiënt geheel en ze scoren heel makkelijk. Ze hebben de productiefste aanval in de Serie A, al krijgen ze er ook wel veel tegen. Maar dan gaan ze altijd op zoek naar dat doelpuntje meer."

Filip Joos: "Het was eigenlijk al fantastisch dat ze zich vorig seizoen konden plaatsen voor de Champions League, al was dat wel normaal voor iedereen die Atalanta zag en ziet spelen. Ze brengen echt heel goed voetbal."

"Maar we moeten ook eerlijk zijn: ze zaten niet in de sterkste groep, met ook nog Sjachtjor en Dinamo Zagreb. Toch is het straf wat ze woensdagavond gepresteerd hebben: met het mes op de keel met 0-3 gaan winnen bij Donjetsk, ook al is dat niet meer de ploeg van enkele jaren geleden."

"Sfeer is buitengewoon en onvergetelijk"

Joos: "In de Champions League spelen ze in Milaan, dat is toch een beetje een nadeel. Toch moet je die exodus wel voor mekaar krijgen. Dat doet wat denken aan hoe Antwerp de Heizel vulde. Atalanta krijgt San Siro niet vol, maar sfeer is er wel. Het is een speling van het lot dat er na Nieuwjaar nog Champions League-voetbal te zien is in San Siro, maar niet door Inter of Milan en wel dankzij Atalanta."

Het voetbal leeft er wel enorm. "In het kleine stadion, dat momenteel verbouwd wordt, is altijd bijzonder veel sfeer", zegt Geert Heremans. "De supporters zijn heel hevig en de sfeer is buitengewoon en onvergetelijk."

Bergamo is een klein stadje op zo'n 40 kilometer van Milaan. "Je kunt er goedkoop naartoe vliegen en dan rijden de meeste mensen naar Milaan", merkt Filip Joos op. "Maar Bergamo Alta, de bovenstad, is fantastisch mooi. In de Champions League is Bergamo wel een beetje het dorpje van Asterix."

"Voorzitter kent klappen van de zweep en haalt juiste mensen"

"Voor nieuwkomers is het moeilijk om een plekje in het elftal te vinden", weet Geert Heremans. "Castagne heeft ook meer dan hem lief was op de bank gezeten. Maar met zijn loopvermogen kan hij ook als invaller een heel belangrijke rol spelen en op het einde nog het verschil maken. Gasperini gebruikt hem nu heel vaak, zowel op links als op rechts."

Het voetbal van Gasperini is wel bijzonder veeleisend. "Ze halen vaak goeie, maar vrij onbekende spelers. Jongens met een grote VO2max. Timothy Castagne is daar een voorbeeld van, maar ook jongens als Robin Gosens, Hans Hateboer en Remo Freuler."

Een van die juiste mensen is trainer Gian Piero Gasperini. "Dat is ook een trainer die leeft van projecten. Hij is maniakaal met voetbal bezig en slijpt er het syteem in. De resultaten zijn er. Hij mislukte bij Inter en stond vorige zomer heel dicht bij Roma, wat zijn eerherstel bij een topclub had kunnen zijn. Nu is hij van Atalanta een topclub aan het maken en dat is eigenlijk zoveel mooier."

Wat is het geheim van Atalanta? "Het "project"", glimlacht Filip Joos. "Maar het is wel echt zo. Voorzitter Percassi zit in de mode-industrie en heeft een familie-imperium, waarvan Atalanta het kroonjuweel is. Percassi heeft zelf nog bij Atalanta gevoetbald en kent het klappen van de zweep. Hij is iemand die de vinger aan de pols houdt en de juiste mensen binnenhaalt."

"Gomez en Ilicic zijn uitzonderlijk goeie voetballers"

"Het is de verdienste van trainer Gasperini dat hij in zijn veeleisend systeem toch een vedette als Ilicic kan laten gedijen. Hij slaagt er op een of andere manier in om in hun hoofd te geraken en ervoor te zorgen dat ze die inspanningen wel doen. Bovendien zorgt hij er ook voor dat ze fit zijn, niet onbelangrijk."

Krijgt het sprookje nog een vervolg na Nieuwjaar? "Met Atalanta weet je nooit", zegt Geert Heremans. "Ik denk dat de absolute toppers te hoog gegrepen zijn en dat ze moeten hopen op Valencia of Leipzig. Maar ik had ook nooit gedacht dat ze zich zouden plaatsen voor de Champions League of dat ze vorig seizoen Juventus zouden kloppen in de beker en dat deden ze toch. Dus ik durf niet meer te zeggen dat het nu einde verhaal wordt."

Filip Joos: "Het was wel al een klein wonder hoe ze zich door de groepsfase gesparteld hebben. Ze hebben wel wat pandoeringen gekregen. Maar het is mooi dat het geen rijke Italiaanse ploeg is die zich ertussen nestelt. Toch moeten we niet naïef doen: de kans is klein dat ze het halen."

"Of ze dankzij de CL-jackpot het huidige succes kunnen bestendigen? Met de mensen die de club nu in handen hebben en met die financiële injectie mogen we dat wel verwachten, al weet je dat nooit zeker. Er zijn genoeg clubs die plots een enorme financiële stap zetten en dan als het geld op is plots minder ver staan dan 2 jaar eerder. Ook Gasperini zal niet eeuwig blijven. Als hij ooit eens vertrekt, kan het weer snel afdalen. Dat kun je niet voorspellen."