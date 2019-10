Atalanta: productiefste ploeg in Italië met Rode Duivel Castagne

Maar coach Gian Piero Gasperini laat zich niet verleiden tot grote uitspraken. "Ik kijk pas naar het klassement als we 14 of 15 speeldagen ver zijn. Wij kunnen de titel niet winnen, Juventus kan die enkel verliezen."

Terwijl Juventus, Inter en Napoli punten lieten liggen afgelopen weekend, rolde Atalanta Udinese, voor zondag defensief de beste ploeg in Italië, op met wervelend voetbal: 7-1. Atalanta werd wel geholpen door een rode kaart bij Udinese, dat op voorsprong was gekomen door een goal van ex-Anderlecht-speler Okaka.

Vanavond trekt Atalanta naar Napels voor een duel tussen de derde en de vierde in de Serie A. De voetballiefhebbers in Italië zijn in de ban van Atalanta, dat na een topseizoen vorig jaar dit jaar bevestigt.

Bekijk de hoogtepunten van Atalanta - Udinese 7-1

Offensieve kracht, defensieve problemen

Gasperini wordt aanzien als de architect van het aanvallende spel van Atalanta. Met 28 goals is de club uit Bergamo de meest productieve ploeg in de Serie A, Inter is de volgende in de rij en telt liefst 6 goals minder met een wedstrijd meer op de teller.

Vanaf de linkerflank draagt Rode Duivel Timothy Castagne zijn steentje bij aan het spel van Atalanta, Roeslan Malinovski is nog geen onbetwiste titularis. De sterren afgelopen weekend waren Luis Muriel met een hattrick en Josip Ilicic met twee goals en een bal tegen de lat.

"Onze offensieve kracht kan onze defensieve moeilijkheden af en toe maskeren. Als we even goed zouden kunnen verdedigen als aanvallen, dan stonden we op kop." Die defensieve zwaktes werden wel blootgelegd door Manchester City in de Champions League: 5-1, ondanks een 0-1-voorsprong na een penaltygoal van Malinovski.