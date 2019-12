Mpoku krijgt 4 speeldagen schorsing (waarvan 2 met uitstel)

Mpoku plantte afgelopen weekend zijn studs op de kuit van Moeskroen-speler Benjamin Van Durmen. Scheidsrechter Boterberg toverde meteen een rood karton tevoorschijn.



Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde 3 speeldagen en een boete van 3.000 euro voor de Congolees. Maar Standard en Mpoku vochten die straf aan voor de de Geschillencommissie van de KBVB.

De Geschillencommissie had oor naar de excuses van de middenvelder, die naar eigen

zeggen per ongeluk tegen het been van Van Durmen stampte. "Dat is ook op de beelden af te lezen van mijn gezicht", zei Mpoku tijdens de zitting.

Zijn advocaat wees ook op het blanco strafblad van de Congolees en vroeg daarom een

volledig uitstel. Tevergeefs, want de Geschillencommissie hield het op 2 speeldagen effectief en 2 met uitstel.

Daardoor kan coach Preud'homme niet op Mpoku rekenen in de topper tegen

Anderlecht in de competitie en de bekerclash in de kwartfinales tegen Antwerp. Standard ken wel nog beroep aantekenen.

Mpoku's ploegmakker Mehdi Carcela staat 3 matchen geschorst aan de kant, omdat hij met een gestrekt been vol naar de enkel van Moeskroen-speler Dimitri Mohamed ging.