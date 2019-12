Ploeg van Hilaire Van der Schueren heet volgend jaar Circus-Wanty Gobert

Circus was tot en met dit jaar sponsor van de ploeg van Mathieu van der Poel, namelijk Corendon-Circus. Vanaf 2020 wordt Circus hoofdsponsor van de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

"Het is ons doel om te blijven groeien, zowel op de weg als in het veldrijden", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren.

Vanaf volgend jaar telt het team namelijk 2 veldrijders, met Quinten Hermans en de Nederlander Corné van Kessel. "We willen een van de beste veldritteams of zelfs het beste crossteam van de wereld worden", beklemtoont Van der Schueren.

"We willen ons niet alleen versterken met mannelijke profcrossers, maar ook met vrouwen en beloften."

Qua wegrenners versterkte de ploeg zich met onder meer de broers Boy en Danny van Poppel en Jasper De Plus (broer van Laurens). "We blijven ook volgend seizoen mikken op het statuut van beste ProContinentale ploeg in de WorldRanking", besluit Van der Schueren.