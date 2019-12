Philippe Clement vreest dip in eindejaarsperiode: "Spelen te veel matchen"

Zowel in de Jupiler Pro League, in de Croky Cup als in de Champions League is Club Brugge dit seizoen nog actief. Het levert blauw-zwart een stevige kalender op in deze eindejaarsperiode.

"Sinds eind juli spelen we om de 3 dagen een wedstrijd", merkt Philippe Clement op na de moeizame bekerzege in Oostende. "Ik heb jongens die al meer dan 30 matchen op de teller hebben staan dit seizoen."

"Het is fijn dat we nog op elk front strijden", gaat de coach voort in een gesprek met Sporza, "maar het format met zoveel wedstrijden in deze periode moeten de kalendermakers toch eens opnieuw bekijken, vind ik. Dat kan niet goed zijn voor het Belgische voetbal."