Ploeg van Cannavaro is Chinees kampioen, Carrasco en Fellaini scoren op slotdag

Het is voor Guangzhou Evergrande de 8e titel in de geschiedenis. Eerder was het team onafgebroken tussen 2011 en 2017 - zeven keer - de beste. Shanghai SIPG doorbrak vorig jaar die knappe reeks.

Voor Fabio Cannavaro is het de eerste titel als trainer. De 46-jarige Italiaan balanceerde recentelijk nog op de rand van het ontslag, maar leidde zijn ploeg met drie zeges op rij alsnog naar de titel.

Dalian Yifang sloot de jaargang af met een 2-0 tegen rode lantaarn Beijing Renhe. Invaller Yannick Carrasco, die openlijk spreekt over een terugkeer naar Europa, scoorde in het slot zijn 17e treffer van het seizoen.

Shandong Luneng verloor nipt met 3-2 bij Beijing Guoan, nadat het tot 0-2 uitgelopen was. Marouane Fellaini zette de 0-2 op het bord.

Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) kwam niet in actie op de slotdag.

Guangzhou Evergrande eindigt als kampioen met 72 punten, 2 meer dan runner-up Beijing Guoan. Shandong Luneng (51 ptn) finisht als 5e, Dalian Yifang (38 ptn) als 9e.