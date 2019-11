Het laatste vacante F1-zitje voor 2020 is voor Canadees Latifi bij Williams

Dat Nicholas Latifi (24) het vacante Williams-zitje krijgt, is geen grote verrassing. De Canadees deed het dit seizoen uitstekend in de Formule 2 en mocht ook al 6 keer in een Williams-bolide kruipen voor een trainingssessie.

"We zijn heel erg onder de indruk van wat Nicholas dit seizoen getoond heeft in de Formule 2 en ook van zijn toewijding en zijn werk achter de schermen binnen het team", klinkt het bij Williams. "Nicholas dwingt respect af en we kijken ernaar uit om samen met hem te strijden om ons weer in de middenmoot te nestelen."

Latifi, die voor zijn periode bij Williams ook al testrijder was bij Renault en Force India, is uiteraard heel gelukkig. "Het was dit jaar al enorm genieten om het team bij te staan in de ontwikkeling van de auto. Nu kijk ik ernaar uit om samen het nieuwe seizoen voor te bereiden en te debuteren in de GP van Australië in 2020."

De promotie van Latifi bij Williams betekent ook het (voorlopige?) einde van de F1-carrière van Nico Hulkenberg, want alle zitjes voor 2020 zijn nu ingevuld. De 32-jarige Duitser draaide al sinds 2010 mee in de Formule 1 en reed in die periode 176 GP's. Eén keer versierde hij de poleposition, maar op het podium stond hij nooit.