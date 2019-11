Weyts wil Rusland 4 jaar verbannen: "Vervalste Olympische Spelen vermijden"

"Al jaren aan een stuk allerhande overtredingen van Rusland"

"Er is sprake van vervalsing van dossiers, van liegen en bedriegen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. We moeten kordaat optreden en dat betekent dat Rusland de komende 4 jaar verbannen moet worden van alle internationale events."

“Het is nu al jaren aan een stuk dat Rusland verdacht wordt. Men blijft vaststellen dat er allerhande overtredingen en schendingen zijn en dat de Russische beer gedopeerd is", reageert Weyts.

Volgens een panel van het Wereldantidopingagentschap WADA is de situatie in Rusland nog geen haar veranderd als het op dopingtests aankomt. Het panel wil Rusland 4 jaar schorsen, Vlaams minister van Sport Ben Weyts is dezelfde mening toegedaan.

"Verbanning doortrekken naar Russische teams"

Betekent dat ook dat individuele Russische sporters ook niet onder neutrale vlag toegelaten mogen worden? De Russen die echt bonafide zijn moet je nog altijd de

mogelijkheid geven om deel te nemen", vindt Weyts.

"Maar andere mensen zeggen ook dat je bepaalde Russische teams in verschillende sporttakken de mogelijkheid moet geven om aan grote events mee te doen. Ik

vind dat je de lijn consequent moet doortrekken."

"We moeten ervoor zorgen dat dit propere Olympische Spelen worden en geen vervalste Olympische Spelen. We willen geen Spelen waarvan we weten dat het gros van de atleten clean is, maar dat er een paar gedopeerden zijn die gesteund worden door hun eigen Russische overheid. Die gedopeerden moeten eruit."