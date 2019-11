BREAKING: Wout van Aert krijgt gelijk van arbeidsrechter

De arbeidsrechter van Mechelen heeft een vonnis geveld in de zaak Nuyens versus Van Aert. Wielermanager Nick Nuyens had een zaak aangespannen tegen Wout van Aert, die een jaar geleden zijn contract bij Roompot-Charles verbrak. Nuyens eiste 1,1 miljoen euro én de geleden sponsorschade, maar Van Aert werd in het gelijk gesteld.