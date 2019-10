Nuyens eist 1,1 miljoen euro én meer van Van Aert voor contractbreuk

Ex-ploeg eist meer dan miljoen van Wout van Aert

Het vertrouwen tussen de beide partijen was zoek en op de cross in Geraardsbergen 2018 is er iets gebeurd dat de emmer deed overlopen voor Van Aert, waardoor hij zijn overeenkomst tot eind 2019 stopzette. Omdat hij een dringende reden opgaf, dacht hij geen schadevergoeding te betalen. Sniper Cycling aanvaardde de reden van de contractbreuk echter niet en trok naar de rechter.

Het nieuws sloeg in als een bom vorig jaar in september: Van Aert verbrak eenzijdig en met onmiddellijke ingang zijn overeenkomst met Sniper Cycling , de holding van Nuyens die de wegploeg Veranda's Willems-Crelan en veldritploeg Crelan-Charles overkoepelde. Er zat al enkele maanden ruis op de relatie tussen Van Aert en Nuyens, die ondertussen buiten Van Aert om een fusie met Roompot had geregeld.

"1,1 miljoen euro is loon, andere gelden die Van Aert nog zou verdienen én geleden sponsorschade"

"Al moet natuurlijk blijken of de rechter die gedachtegang volgt. Is er sprake van contractbreuk, blijft de dringende reden die de advocaat van Van Aert aanhaalt, staan? Anders is er geen schadevergoeding nodig."

"En dat is nog niet alles: want ze zeggen dat ze ook schade hebben geleden door het vertrek van de kopman. Een aantal sponsors heeft niet meer willen betalen, omdat de ploeg niet meer dezelfde publicitaire waarde had. Er kwamen claims van sponsors. Ook die som geld, die ze zullen laten schatten, willen ze verhalen op de partij Van Aert."

Onze man in de rechtszaal, Bert Pitschon, schetst wat er gezegd is vanmiddag: "We hebben een paar stevige pleidooien achter de rug." Hij begint met de eis van Nuyens: "Omdat Van Aert nog een contract had van 15 maanden en 2 weken eist Nuyens een stevige schadevergoeding."

Van Aert beschuldigt Nuyens van chantage

"Dat is wat de partij Van Aert verwijt aan Nuyens. Ze denken dat hun zaak sterk genoeg is om de rechter te overtuigen." Op 26 november kennen we de uitspraak van die man.

Pitschon schetste de argumenten van Van Aert om de dringende reden te rechtvaardigen: "Er was een aantal dingen die hem niet zinden: "Een aantal van mijn vertrouwelingen bij de ploeg is vertrokken of ontslagen. Er zijn vooraf gemaakte afspraken over buitenlandse stages niet nageleefd, ik heb te veel zelf moeten betalen. Ik moest al te vaak opdraven voor sponsorverplichtingen. Ik kreeg ondermaats materiaal, waarover we gedwongen werden te zwijgen."

Van Aert: "Vertrouwen in goeie afloop"

Van Aert was samen met zijn vrouw naar de rechtbank afgezakt. Hij is blij dat het einde van de zaak in zicht is: "Het is natuurlijk niet leuk om in zo'n situatie terecht te komen. Maar het kon niet anders. Het was beter om daar als grote mensen over te kunnen praten, maar dat was niet mogelijk."

"Ik ben blij met hoe we hebben kunnen argumenteren. Ik denk dat we ons verhaal hebben kunnen doen. Ik heb vertrouwen in hoe het gelopen is, in mijn advocaat en een goeie afloop. Ik hoop dat de waarheid gerespecteerd wordt."

De advocaat van Nuyens ontkent wel de dringende reden Van Aert. "In het arbeidsrecht is het zo dat je een dringende reden moet toelichten in de brief. Een aantal zaken staat daar niet in. Die heeft men nu gepleit en in latere conclusies ingeroepen, maar niet op het moment zelf. En dat klopt niet. Men heeft er achteraf een verhaal van gemaakt, omdat men dan pas ingezien heeft hoeveel schade hij veroorzaakt heeft en wat hem dat zou kunnen kosten."