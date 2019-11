WADA: "Deelname Rusland aan EK voetbal staat niet op de helling"

Rusland is op het EK een tegenstander van de Rode Duivels, die 2 van hun 3 groepsmatchen afwerken in Sint-Petersburg.

Doordat een onafhankelijk panel van het WADA een schorsing van 4 jaar eist voor Rusland, leek de Russische deelname en mede-organisatie van het EK voetbal op de helling te staan. Maar een woordvoerder van het WADA verlost de Russische selectie nu van die kopzorgen.

"Het EK is geen mondiaal evenement en geen wereldkampioenschap", zegt de woordvoerder. "Daarom hoeft Rusland geen uitsluiting van het EK te vrezen."

Algemeen wordt aangenomen dat het WADA de aanbevelingen zal volgen van het het Compliance Review Committee (CRC), een onafhankelijk panel van het WADA, dat maandag een rapport publiceerde waarin de inbreuken van Rusland "heel ernstig" worden genoemd. Het panel vraagt een nieuwe schorsing van 4 jaar.

Het WADA kreeg in januari van dit jaar na lang aandringen toegang tot het omstreden dopinglab in Moskou. Daaruit volgde een onderzoek naar meer dan 2000 urine- en bloedmonsters. Meer dan 100 verdachte gevallen werden aangetroffen. Ook ontstond er twijfel over de echtheid van een aantal stalen. Er zou sprake zijn van manipulatie. Om die reden staan wereldwijde evenementen zoals de Olympische Spelen van 2020 in Tokio op de helling voor de Russische atleten.