Van mirakel- tot crisisclub: Zweedse club Östersund staat op rand van de afgrond

Het verhaal van Östersund schrijft als een sprookje. De Zweedse amateurclub speelde in 2011 nog in de 4e klasse. 4 jaar later dwong het voor het eerst de promotie af naar de Zweedse 1e klasse.

Östersund veroverde in 2017 de Zweedse beker en mocht daarna het Europese toneel in. En daar verbaasde het vriend en vijand.

De Zweden schakelden Galatasaray en PAOK uit in de voorrondes van de Europa League. In de groepsfase haalde het evenveel punten als groepswinnaar Athletic de Bilbao. Pas in de 1/16e finales maakte Arsenal een einde aan het sprookje van de Zweden.

Nu lijkt de mirakelclub in een nachtmerrie verzeild geraakt te zijn. De Zweedse club kampt met financiële problemen en kreeg vandaag te horen dat het voor 2020 geen licentie krijgt voor de Zweedse eerste klasse.