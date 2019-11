Vandenbempt over ontslag Brys: "Ronduit belachelijk. Japans spierballengerol"

In zijn "Moment van de Week" had Peter Vandenbempt zich al hardop afgevraagd waarom Marc Brys nog voor de wedstrijd tegen Charleroi zo openlijk sprak over zijn paringsdans met Racing Genk. Even later bleek dat Brys is ontslagen bij STVV.

"Ik heb misschien al meteen een antwoord gekregen op mijn vraag", reageert Vandenbempt. "Mogelijk wist hij toen al dat het voorbij was."

"Maar ik vind het ronduit belachelijk. Dit is gewoon spierenballengerol van de Japanners, die heel eergierig zijn."

"Dit is typisch Belgisch", vult Arnar Vidarsson aan. "Hoe goed hebben zij daar niet gewerkt?"

"De Japanners vonden wellicht dat de groep waar Brys nu mee moest werken even goed was als die van vorig seizoen en ze dus weer voor Play-off I konden strijden. Daar begint het al mee: de verwachtingen waren veel te hoog."