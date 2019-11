Maradona draait 180° en keert na 2 dagen al terug bij Gimnasia

Dinsdagavond raakte bekend dat Diego Maradona na twee maanden al een stap opzij zou zetten als trainer van Gimnasia, maar dat bericht is ondertussen al achterhaald. "Hij blijft", liet zijn manager weten op de Argentijnse radio. Niet veel later kwam de Argentijnse voetballegende ook zelf met het nieuws naar buiten.

"Ik ben heel blij dat ik kan blijven", zei hij. Twee dagen geleden verklaarde hij zijn vertrek door het afscheid van voorzitter Gabriel Pellegrino. Hij had zijn lot aan dat van Pellegrino verbonden. "Maar we hebben nu politieke eenheid bereikt binnen de club. "Ik hoop dat het bestuur me nu de versterkingen geeft die ze me beloofd hebben."

Die versterkingen zullen nodig zijn want de resultaten van Gimnasia onder Maradona zijn niet om over naar huis te schrijven. Gimnasia is op twee na laatste in de Argentijnse competitie. De supporters heeft Maradona alleszins wel nog aan zijn kant. Die kwamen na zijn vertrek zelfs aan het stadion smeken om zijn terugkeer. Hun gebeden worden dus verhoord.