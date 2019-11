Maradona pakt na dik twee maanden al zijn biezen bij Gimnasia

Diego Maradona werd begin september als een held binnengehaald bij Gimnasia. Op sportief vlak kon hij er als trainer wel geen potten breken. Onder zijn leiding won de club slechts één keer in 5 wedstrijden, 4 keer werd er verloren. Gimnasia is daarmee op twee na laatste in de Argentijnse competitie.

Toch zijn de tegenvallende resultaten niet de oorzaak van Maradona's snelle exit bij Gimnasia. De 91-voudige international had bij zijn komst zijn lot verbonden aan dat van voorzitter Gabriel Pellegrino. Nu die geen kandidaat is voor een nieuwe ambtstermijn als voorzitter hield Maradona woord en nam hij afscheid van de club.