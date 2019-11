VIDEO: Hoe Origi het hart van Shakira brak met Champions League-goals

Het "mirakel" van Liverpool was een van de spraakmakendste momenten van de Champions League afgelopen seizoen. Niemand had gedacht dat Liverpool na een 3-0-nederlaag tegen Barcelona zich nog zou plaatsen voor de CL-finale. Ook Shakira, de vrouw van Barça-verdediger Gerard Piqué, niet. Maar daar besliste Divock Origi met twee doelpunten anders over.