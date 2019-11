Rolstoeltennisser Gérard wint zijn eerste wedstrijd op de Masters

De Brusselse titelverdediger Joachim Gérard neemt het in zijn groep nog op tegen de Brit Gordon Reid (ITF-7) en de Japanner Shingo Kunieda (ITF-2).

Groep A bestaat uit de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF-1), de Zweed Stefan Olsson (ITF-8), de Fransman Stéphane Houdet (ITF-3) en de Brit Alfie Hewett (ITF-6).

Gérard die in Amerika op zijn vierde individuele titel aast (na succes in 2015, 2016 en 2018), gaat woensdag ook van start in het dubbelspel samen met Stefan Olsson.

Met Jef Vandorpe is er nog een andere Belg actief in het dubbelspel. Hij vormt met de Nederlander Ruben Spaargaren een duo