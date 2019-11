"Als we het aftoetsen aan Duitsland is de opleiding in België top"

"Deze groep hangt ongelooflijk aan elkaar"

"Maar als je de wedstrijd gezien hebt, was dit een verdiende zege. De Belgen waren heel erg goed, hebben zich goed ingesteld op Duitsland. Walem had het tactisch goed neergezet."

"Vooraf zou ik gezegd hebben dat de Belgen al blij mochten zijn als ze eervol van het veld konden stappen", zegt Wim De Coninck. "Duitsland had overtuigend in Wales gewonnen, terwijl wij daar verloren. Daarna wonnen ze ook vlot in Bosnië. Dit was dan hun eerste thuismatch van de campagne."

"Een mindere generatie? Dat moeten we nu toch bijstellen"

"Achterin is Vanheusden de motor. De manier waarop hij die 1e goal scoorde, was fenomenaal qua timing, intelligentie en voetbalinzicht. Net zoals die 4e goal tegen Moldavië. Na zijn gemiste penalty zag je wel dat hij wat bezwaard rondliep. Maar hij heeft zich geweldig herpakt."

"Na de 1 op 6 werd snel de conclusie getrokken dat dit een mindere generatie is, maar na gisteren moeten we dat bijstellen. Wat ze lieten zien, was echt af. Het middenveld Lokonga, Mangala, Saelemaekers was geweldig om naar te kijken."

In vergelijking met de zomer, toen België het EK U21 speelde, is de kern grondig vernieuwd. "Enkel Vanheusden, Mangala en Faes zijn er nog bij, al de rest is nieuw."

"Belgen hebben meer ervaring dan Duitsland"

"Anderzijds moet ik wel zeggen dat Duitsland matig was, al zal dit ook aan de sterkte van België gelegen hebben. Duitsland scoorde 2 klutsgoals en had voor de rest misschien 1 kans in 90 minuten."

"De ervaring bij de Belgen is wel een stuk groter dan bij Duitsland, waar je maar hier en daar wat jongens hebt die af en toe meedoen in de 2e klasse. Wij hebben jongens die al aan hun 2e of 3e seizoen in 1e klasse bezig zijn en daar belangrijk zijn."

"Het is duidelijk dat de Belgische opleiding top is, zeker als we dit aan Duitsland aftoetsen. Op technisch vlak waren we beter, ook conditioneel konden we volgen en tactisch waren we véél en véél beter. Dat is toch verrassend."

"Ik leef dan ook op hoop voor de kwalificatie voor het EK. Met deze groep moet je daar naartoe kunnen, al zullen we dan wel de 12e man nodig hebben in de thuismatch tegen Duitsland. Vroegere lichtingen met bijvoorbeeld Musonda trokken heel wat toeschouwers, maar dat is nadien weer gezakt. Deze generatie verdient 10.000 supporters in het stadion."