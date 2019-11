Hansi Flick blijft zeker tot aan winterstop trainer van Bayern München

Sinds Flick de ontslagen Niko Kovac opvolgde, won Bayern zijn twee wedstrijden: tegen Olympiakos in de Champions League en tegen Borussia Dortmund in de Bundesliga. Nu krijgt de voormalige assistent van bondscoach Joachim Löw het vertrouwen bij Bayern.

"Ik zeg het met heel veel overtuiging: we hebben veel vertrouwen in Hansi Flick", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Hij blijft zeker op post als hoofdcoach tot en met Kerstmis en misschien nog langer."

Rummenigge had een duidelijke reden om zijn vertrouwen uit te spreken in Flick. "Ik heb de afgelopen dagen enkele gesprekken gehad met Hansi. En hij zei me dat journalisten hem de hele tijd blijven vragen of hij nog op de bank zal zitten bij de volgende match. Wel, nu weten jullie het."