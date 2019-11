Mathieu van der Poel: "Opa was altijd zo trots"

Raymond Poulidor is de grootvader van David en Mathieu van der Poel. "Hij was altijd zo trots", schrijft een rouwende Mathieu op zijn Instagram. "Hij was mijn held en mijn grootste supporter", reageert zijn broer op de sociale media.

Mathieu van der Poel verrast "Papy" in de Tour

Poulidor vorige zomer: "Over 2 jaar rijdt Mathieu de Tour"

"Hij volgde de wedstrijden van zijn kleinzonen op de voet"

David en Mathieu van der Poel zijn de zonen van oud-renner en -veldrijder Adrie van der Poel. Hij is getrouwd met Corinne Poulidor, de dochter van Raymond.

"Als grootvader was hij erg trots op zijn kleinzonen", vertelt schoonzoon Adrie van der Poel bij Radio 2 Antwerpen. "Zeker omdat ze in zijn voetsporen getreden zijn. Hij volgde de wedstrijden van zijn kleinzonen op de voet. In de kerstperiode kwam hij naar België en dat vond hij altijd een erg mooi uitje."

"Na de Ronde van Frankrijk was hij niet meer super", weet Van der Poel, die twee weken geleden nog bij hem op bezoek was in Frankrijk. "Na de Ronde van de Limousin ging het nog slechter met hem. Toen is hij in het ziekenhuis gesukkeld."



"Als wielrenner gaat hij door het leven als de Eeuwige Tweede, maar hij heeft ook een fantastisch palmares bij mekaar gereden. Hij won onder meer de Ronde van Spanje, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. Daar zouden velen jaloers op zijn."